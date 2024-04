In dem Interview wurde Sunak gefragt, ob er die Europäische Menschenrechtskonvention verlassen würde, um die Pläne durchzusetzen. «Ich glaube, dass unsere Pläne mit unseren internationalen Verpflichtungen in Einklang stehen, einschliesslich der Europäischen Menschenrechtskonvention», sagte Sunak in dem am Mittwochabend veröffentlichten Video. «Aber ich glaube, dass die Sicherheit der Grenzen und die Sicherstellung, dass wir illegale Migration kontrollieren können, wichtiger ist als jede Mitgliedschaft in einem ausländischen Gericht, weil es fundamental für unsere Souveränität als Land ist.»