Daraus geht hervor, dass Mandelson weitaus enger mit dem Sexualstraftäter Epstein verbandelt war als zunächst bekannt. Zudem steht er im Verdacht, während seiner Zeit als Wirtschaftsminister unter dem früheren Premier Gordon Brown vertrauliche Informationen an den Investor Epstein weitergegeben zu haben. Der US-Geschäftsmann hatte über Jahre hinweg einen Missbrauchsring betrieben und gleichzeitig enge Kontakte zu höchsten Kreisen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gepflegt.