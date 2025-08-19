Bei den von Starmer und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geleiteten Beratungen ging es auch darum, wie weiter Druck auf Russland ausgeübt werden kann, etwa mit neuen Sanktionen. Präsident Wladimir Putin müsse zeigen, «dass er bereit sei, ernsthafte Schritte zur Beendigung seiner illegalen Invasion zu unternehmen», hiess es.
Mit der «Koalition der Willigen» ist eine Gruppe von Staaten unter der Führung Grossbritanniens und Frankreichs gemeint, die unter Umständen zu militärischen Einsätzen bereit sind, um die Einhaltung einer möglichen Waffenruhe in der von Russland angegriffenen Ukraine zu überwachen./pba/DP/nas
(AWP)