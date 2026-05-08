Die Ergebnisse der Regionalwahlen in Schottland und Wales, die ebenfalls am Donnerstag abgehalten wurden, sollten erst im Laufe des heutigen Freitags feststehen. Doch auch hier muss Labour mit schweren Verlusten rechnen und könnte in seinen einstigen Hochburgen sogar auf Platz drei zurückfallen. Auf Kurs zur stärksten Kraft waren laut Umfragen die Unabhängigkeitsparteien SNP (Schottland) und Plaid Cymru (Wales). Zweitstärkste Kraft könnte in beiden Landesteilen Reform UK werden./cmy/DP/men