Die Erfolgsaussichten von Wests Vorhaben dürften allerdings gering sein: Wer einen Labour-Vorsitzenden ablösen will, muss von mindestens 20 Prozent der Abgeordneten im Unterhaus unterstützt werden, derzeit sind das 81. Davon ist West Berichten zufolge weit entfernt. Zunächst wolle sie jedoch ohnehin eine mit Spannung erwartete Rede von Starmer am Montag abwarten, bevor sie sich auf die Suche nach Unterstützern mache, erklärte West der BBC.