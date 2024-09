Grossbritannien liefert keine Waffen direkt an Israel, aber hat britischen Rüstungsunternehmen etwa 350 Lizenzen für den Export erteilt. Aussenminister David Lammy teilte am Montag mit, dass die Regierung nun 30 dieser Genehmigungen suspendiert. Betroffen sind unter anderem Teile für Jets und Drohnen. Lammy sagte, es bestehe die Gefahr, dass die Lieferungen für schwere Verstösse gegen das humanitäre Völkerrecht missbraucht werden könnten. Die konservative Opposition sowie die israelische Regierung und jüdische Verbände in Grossbritannien kritisierten den Schritt.