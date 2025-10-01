Chips, Pommes, Schokolade und Limonaden: Werbung für ungesunde Lebensmittel wird in Grossbritannien von heute an nur noch nach 21 Uhr im Fernsehen gesendet und im Internet gar nicht mehr. Damit kommt die Industrie einem Verbot zuvor, das Anfang des kommenden Jahres in Kraft treten und dabei helfen soll, Fettleibigkeit bei Kindern zurückzudrängen.