Eine starke Nachfrage vor allem von Privatreisenden nach hochpreisigeren Flugsitzen stimmt die British-Airways-Mutter IAG optimistisch für die Hauptsaison. In der Hauptreisezeit des dritten Quartals seien bereits 80 Prozent des zu erwartenden Umsatzes im Passagierfluggeschäft gebucht, berichtete IAG-Chef Luis Gallego in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Bis zum Jahresende will der Manager bei der angebotenen Kapazität das Vor-Corona-Niveau erreicht haben.

28.07.2023 08:57