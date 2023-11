Die British-Airways-Mutter IAG will dank einer steigenden Nachfrage nach Reisen zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie wieder eine Dividende ausschütten. Die Airline-Gruppe werde wieder eine Dividende zahlen, sobald die Bilanz und die Investitionspläne gesichert seien, teilte das Unternehmen am Dienstag vor dem Kapitalmarkttag mit. Die IAG-Aktien fielen am Mittag im Londoner Handel um rund 2,6 Prozent auf 159,40 Pence. Die Aktie hat in diesem Jahr trotzdem noch um 29 Prozent zugelegt.

21.11.2023 11:56