Die British-Airways-Mutter IAG hat wegen Triebwerksproblemen und Fluglotsenstreiks ihre Wachstumspläne für das laufende Jahr gekappt. Daher dürfte das Flugangebot der Konzerntöchter British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level statt um 3 Prozent nur um etwa 2,5 Prozent wachsen, teilte die International Airlines Group (IAG) am Freitag in London mit. Die Nachfrage nach Flugtickets sei allerdings weiterhin gut. Die Aktie legte in den ersten Handelsminuten um rund zwei Prozent zu.