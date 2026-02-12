Der Konzernumsatz fiel 2025 um ein Prozent auf 25,6 Milliarden Pfund. Das klassische Geschäft stand unter Druck, während das Geschäft mit Zigarettenalternativen wuchs. Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss stieg um gut 150 Prozent auf 7,7 Milliarden Pfund. Allerdings hatte im Vorjahr eine Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten in Kanada das Ergebnis belastet. Für 2026 stellt British American Tobacco ein Dividendenwachstum in Pfund in Aussicht sowie Aktienrückkäufe für 1,3 Milliarden Pfund.