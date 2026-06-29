Der Zigarettenkonzern British American Tobacco (BAT) will mit seinem im vergangenen Jahr gestarteten Konzernumbau die Kosten deutlich senken. «Wir bauen eine zukunftsfähige Organisation auf, die agiler ist, disziplinierter auf die Kosten achtet und sich auf Technologie stützt», erläuterte BAT-Chef Tadeu Marroco laut einer Mitteilung am Montag. Neben einem Stellenabbau sollen auch strategische Partnerschaften dazu beitragen. Insgesamt will das Unternehmen bis Ende 2028 jährlich Kosten in Höhe von etwa 600 Millionen Pfund (rund 695 Mio Euro) einsparen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet. Die Aktie verlor zuletzt um rund 1,8 Prozent.