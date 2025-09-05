Sollte der Kurs im regulären Handel auf dieses Niveau steigen, wäre es ein weiterer Rekord für die Broadcom-Aktie. Diese befindet sich dank des KI-Booms an den Aktienmärkten seit Jahren auf einem Höhenflug. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Kurs fast verneunfacht. Mit einem Börsenwert von zuletzt etwas mehr als 1,4 Billionen Dollar ist Broadcom das siebtwertvollste US-Unternehmen./zb/stk/jha/