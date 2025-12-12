Die Aktie drehte am Donnerstag nachbörslich nach anfänglichen Gewinnen jedoch ins Minus und verlor rund 5 Prozent. Grund dafür waren offenbar Äusserungen von Konzernchef Hock Tan in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Er erklärte, das Unternehmen habe einen Auftragsbestand von 73 Milliarden US-Dollar (rund 62,3 Mrd Euro) für KI-Produkte, die in den nächsten sechs Quartalen ausgeliefert werden sollen - eine Zahl, die einige Anleger enttäuschte. Tan stellte dabei klar, dass es sich um einen «Mindestwert» handle. «Wir erwarten deutlich mehr, sobald weitere Bestellungen für Lieferungen in den nächsten sechs Quartalen eingehen», sagte er. «Unsere Lieferzeit kann daher, je nach Produkt, zwischen sechs Monaten und einem Jahr liegen.»