Der Online-Broker Trade Republic steigt nach eigenen Angaben zum wertvollsten deutschen Start-up auf. Beim Verkauf von Firmenanteilen von Investoren aus der Frühphase der Firma wurde das Berliner Unternehmen mit 12,5 Milliarden Euro bewertet, wie Trade Republic mitteilte. Gemessen an der letzten Finanzierungsrunde von 2022, bei der Trade Republic auf fünf Milliarden Euro taxiert wurde, hat sich die Bewertung damit mehr als verdoppelt. Damit überholt der Smartphone-Broker, der vor allem von jungen Menschen genutzt wird, die Münchener Rüstungsfirma Helsing, die im Sommer mit zwölf Milliarden Euro bewertet wurde.