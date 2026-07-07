Grosse Differenzen bei Vieltraders

Beim Profil des Vieltraders mit rund 75'000 Franken Depotwert und 70 Transaktionen pro Jahr werden die Differenz noch deutlicher sichtbar. So betrugen die Kosten bei der Saxo Bank rund 750 Franken. Die zweitplatzierte Cornèrtrader kam auf knapp 1275 Franken, die drittplatzierte Swissquote auf rund 2433 Franken und waren so fast doppelt bzw. dreimal so teuer wie der Erstplatzierte.