Hintergrund ist die Ankunft von mehr als 1.500 Migranten innerhalb weniger Tage in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta. Die Menschen gelangten nach Behördenangaben überwiegend schwimmend in das Gebiet, das knapp 85.000 Einwohner hat. Unter den Ankömmlingen sind nach Angaben des staatlichen TV-Senders RTVE viele Minderjährige und Kinder. Die Aufnahmeeinrichtungen sind nach Darstellung von Regionalpräsident Juan Jesús Vivas völlig überlastet, Hunderte Migranten müssten auf den Strassen übernachten.