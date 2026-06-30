Die EU-Kommission verdächtigt das Medizintechnikunternehmen Align Technology , seine Stellung als Marktführer bei transparenten Zahnkorrekturschienen ausgenutzt zu haben. Die Brüsseler Wettbewerbshüter prüfen, ob das Unternehmen mit Sitz in den USA gegen EU-Regeln verstossen hat. Align Technology könnte demnach Zahnärztinnen und Zahnärzte faktisch gezwungen haben, einen bestimmten Scanner zu kaufen, wenn sie durchsichtige Schienen der Marke Invisalign für ihre Patientinnen und Patienten bestellen wollten.