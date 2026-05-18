Neue Stahlkontingente voraussichtlich ab 1. Juli

Die geplanten Massnahmen der EU auf die Einfuhr von Stahl sehen eine starke Reduktion der Einfuhrmengen sowie eine Verdopplung des Zollsatzes für alle Einfuhren darüber hinaus vor. Die Verabschiedung der Massnahmen durch die Gesetzgeber der EU ist noch ausstehend. Die neuen Regeln sollen am 1. Juli greifen.