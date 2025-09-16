Deutschland wird wohl etwa die Drei-Prozent-Regel vorübergehend überschreiten, wie aus dem vom Bundesfinanzministerium erstellten und der EU-Kommission nun geprüften Haushaltsplan hervorgeht. Das löse aber nicht automatisch ein Strafverfahren aus, heisst es in Brüssel: Dafür müsste ein Überschreiten etwa länger als vorübergehend sein und könne sich nicht durch aussergewöhnliche Umstände - wie etwa Verteidigungsausgaben - rechtfertigen lassen. Die Entscheidung stütze sich zudem immer auf tatsächliche Daten, nicht auf Prognosen.