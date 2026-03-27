Die EU hoffe, dass die Schweiz berücksichtige, dass EU-Bürger in vielen Fällen keine andere «realistische Alternative» hätten, als durch die Schweiz zu reisen, um von einem Mitgliedsstaat in einen anderen zu gelangen, so der Sprecher weiter. Auf die Frage, ob die geforderte Massnahme im Einklang mit den bestehenden Verträgen zwischen der Schweiz und der EU sei, ging der Sprecher nicht ein.