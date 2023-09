Als Shanghai im Juni von einer extremen Hitzewelle heimgesucht wird, verlegt die Autofabrik, in der Mike Chen arbeitet, die Produktion in die Nacht und stellt die Klimaanlage ab. Für Chen, der in seiner schweissnassen Arbeitskleidung bis in die frühen Morgenstunden schuftet, ist dies ein weiterer Schlag ins Gesicht. Denn in diesem Jahr haben Kürzungen bei Prämien und Überstunden seinen Monatslohn bereits auf kaum mehr als ein Drittel dessen reduziert, was er einst bei seiner Einstellung 2016 verdiente.