Bubikon wird dem finanziell angeschlagenen Spital Wetzikon vorerst keine finanzielle Hilfe leisten. Zwar sprachen sich am Mittwochabend 223 der 429 anwesenden Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung für eine Erhöhung des Aktienkapitals in Höhe von 3,12 Millionen Franken aus. Gleichzeitig beschlossen die Anwesenden aber mit 255 Ja-Stimmen, das Geschäft an die Urne zu überweisen, wie die Gemeinde am späten Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.