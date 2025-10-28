Die Aktien von Bucher Industries geben am Dienstag im frühen Geschäft in einem schwachen Gesamtmarkt markant nach. Belastet wird der Titel insbesondere wegen des abgeschwächten Ausblicks auf die operative Gewinnmarge im Gesamtjahr, was insbesondere auf den Gegenwind für die grösste Sparte Kuhn Group in den USA zurückzuführen ist.