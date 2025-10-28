Die schwache Entwicklung von Kuhn Group in Nordamerika dürfte nach Ansicht von Vontobel auch die Marge insgesamt belasten. Und auch die Zürcher Kantonalbank führt die Anpassung der Margen-Guidance auf die geringere Kapazitätsauslastung und zollbedingt höhere Materialkosten bei der Kuhn Group in den USA zurück.