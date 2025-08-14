Schippan wird damit die Nachfolge von Matthias Kümmerle antreten, der wie bereits angekündigt nach der Generalversammlung 2026 CEO von Bucher Industries wird. Schippan sei ein ausgewiesener Experte in der Glasindustrie, heisst es in einem Communiqué vom Donnerstag.
Er gründete 2007 cm.project.ing GmbH mit Sitz in Jülich (Deutschland), ein Dienstleistungsunternehmen für die Glasindustrie und leitet das Unternehmen seither. Zuvor war er in verschiedenen Führungsfunktionen in dieser Branche tätig.
Mit der Ernennung Schippans zum Leiter von Emhart Glass beabsichtigt Bucher, sein Unternehmen cm.project.ing GmbH zu übernehmen. Das Unternehmen erzielt laut Mitteilung mit rund 45 Mitarbeitenden einen Umsatz von 8 Millionen Euro.
Durch die Übernahme stärke Bucher Emhart Glass die eigene Marktposition weiter und vergrössere das Dienstleistungsangebot. Der Vollzug der Transaktion wird Ende August 2025 erwartet.
hr/uh
(AWP)