Bucher Industries hat das am 5. Mai 2025 gestartete öffentliche Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 410'000 Namensaktien per 9. März 2026 abgeschlossen. Seit dem 5. Mai 2025 kaufte das Unternehmen die Papiere für insgesamt 155 Millionen Franken auf einer separaten Handelslinie zurück.