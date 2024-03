Den Umsatz hatte Bucher bereits im Januar bekanntgegeben. Er ging um 0,6 Prozent auf 3,58 Milliarden Franken zurück. Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte ergab sich hingegen ein organisches Plus von 2,8 Prozent. Die Kapazitäten seien dabei in der zweiten Jahreshälfte weniger stark ausgelastet gewesen als in der ersten. Die Produktionsplanungen wurden deshalb punktuell an die tieferen Volumina angepasst.