Kurz nach dem Verkauf seiner Juwelier- und Uhrenkette an Rolex ist Jörg Bucherer gestorben. Der 87-Jährige verschied am Montagabend, wie das Unternehmen am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP einen Bericht der «Handelszeitung» bestätigte.

07.11.2023 16:45