Nur dank einer Reihe von Kunstgriffen sei das Budget konform mit der Schuldenbremse, sagte Yvonne Bürgin (Mitte/ZH). Als Beispiel nannte sie die ausserordentlichen Ausgaben für Ukraine-Flüchtlinge. In trockenen Tüchern sei das Budget nicht, warnte sie vor dem Risiko, am Ende mit einem Notbudget dazustehen. Ihre Fraktion wolle sich um Brücken zwischen Rechts und Links bemühen, um das zu verhindern.