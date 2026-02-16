Mit einem Minus von gut 15 Prozent auf 551 Millionen Franken fiel der Rückgang bei den Aufträgen in der Sparte Advanced Materials deutlicher aus. Das Geschäft sei durch die schwachen Investitionen in der Automobilbranche, die Unsicherheiten in Europa und den zunehmenden Wettbewerbsdruck in China beeinträchtigt gewesen. Am stärksten war davon das Geschäftsfeld Druckguss (Die Casting) betroffen, zugelegt haben die Aufträge dafür im Bereich Grinding & Dispersing.