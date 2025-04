Die Anlagen für die Grossserienproduktion von LFP-Batterien gehen laut Mitteilung vom Mittwoch an das Werk Teverola 2 von FIB S.p.A. in der Nähe von Neapel. FIB ist eine Tochtergesellschaft der italienischen Gruppe Seri Industrial S.p.A. und will mit den Anlagen von Bühler eine jährliche Produktionskapazität von acht Gigawattstunden (GWh) erreichen.