Der Verwaltungsrat beabsichtige, Schär per Anfang nächsten Jahres zum neuen CEO zu ernennen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Schär ist demnach Physiker und vor rund 20 Jahren in den Bühler-Konzern eingetreten. Seit 2013 ist er Teil der Geschäftsleitung. In früheren Stadien seiner Bühler-Karriere hat Schär den Geschäftsbereich Nanotechnologie aufgebaut und den Geschäftsbereich Grinding & Dispersing geleitet.