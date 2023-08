Der Maschinenbauer Bühler hat eine Minderheitsbeteiligung an der schwedischen Comptech Rheocasting erworben. Damit will Bühler die weitere Entwicklung der Rheocasting-Prozesstechnologie in der Druckgussindustrie vorantreiben, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

15.08.2023 11:29