Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2023 leicht auf 3,0 Milliarden Franken, wie Bühler am Dienstag mitteilte. In Lokalwährungen lag das Wachstum bei 7 Prozent. Dazu hätten insbesondere die Regionen Nord- und Südamerika beigetragen. Dagegen seien die Volumen in China deutlich geringer ausgefallen.