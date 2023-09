In Bulgarien haben Bergarbeiter und Beschäftigte in Kohlekraftwerken am Freitag mit Blockaden wichtiger Fernstrassen gegen Regierungspläne rund um die Schliessung der Anlagen im Zuge der Energiewende protestiert. Sie lehnen die Pläne der pro-westlichen Regierung für die drei Kohlegebiete des EU-Landes ab, wie Vertreter der Branche erklärten. Die Demonstranten forderten eine «gerechte Energiewende» für die Kohlegebiete im Süden und Südwesten des Landes.

29.09.2023 14:58