Der russische Mineralölkonzern Lukoil erklärte, wegen des veränderten Geschäftsumfelds in Bulgarien seine Strategie in dem EU-Land überdenken zu wollen. Dabei wird ein Verkauf der Raffinerie sowie von Tankstellen in Bulgarien nicht ausgeschlossen. Die seit 1963 operierende Erdölraffinerie gilt als die grösste in Südosteuropa. Sie wurde 1999 privatisiert./el/DP/jha