Radew kündigte nach dem Votum im Parlament an, die Verfassungszusätze dem Verfassungsgericht vorzulegen. Sie würden die Fundamente des demokratischen und souveränen Staates untergraben, sagte er in einer Erklärung. Ministerpräsident Nikolaj Denkow meinte, der Präsident sei selbst Partei in der Angelegenheit und deshalb zu einer objektiven Einschätzung nicht fähig.