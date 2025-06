Bis dann ausgestellte nicht biometrische Identitätskarten bleiben für Reisen in die EU bis zum Ablaufdatum gültig, also für Erwachsene bis zu zehn Jahre lang. Entsprechend empfiehlt das Fedpol für Reisen ins EU-Ausland die biometrische ID. Reisen in die EU sind auch mit biometrischen Pässen möglich.