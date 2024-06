Bislang erlaube Eritrea aus keinem Land zwangsweise Rückführungen. «Wir bleiben aber dran und sind laufend im Gespräch», sagte sie. Zurzeit befänden sich gut 260 abgewiesene eritreische Asylbewerber in der Schweiz, die zurückkehren müssten. Die Verbindungsperson werde in der kenianischen Hauptstadt Nairobi stationiert und regelmässig in Eritrea vor Ort sein.