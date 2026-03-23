Das Werk sei am 24. Mai 2025 planmässig für jährliche Revisionsarbeiten vom Netz gegangen. Das Wiederanfahren habe sich nach den abgeschlossenen Arbeiten verzögert, wie das Ensi schrieb. Der Betreiber des Kernkraftwerkes musste Nachweise zur möglichen Überlastung im Speisewasser-Rohrleitungssystem erbringen.