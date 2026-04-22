Kapitallücke von 9 Milliarden

Die effektive Kapitallücke für die UBS sehen die EFD-Experten vor allem dank der derzeitigen Kapitalsituation der Grossbank noch einmal klar tiefer. Stand heute müsste die Grossbank demnach effektiv noch 9 Milliarden Dollar an zusätzlichem harten Kernkapital aufbauen. Damit könnte sie ihre eigenen Kapitalziele - nämlich eine CET1-Quote im Stammhaus von 12,5 Prozent - bereits wieder erfüllen.