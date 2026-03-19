Ab dem Jahr 2028 sei wieder mit einer Verbesserung der Finanzlage zu rechnen. Als Gründe dafür gelten die geplanten Erhöhungen der Mehrwertsteuer zur Stärkung der Armee und zur Finanzierung der 13. AHV-Rente. Auch eine erwartete konjunkturelle Erholung und eine bessere Lage am Arbeitsmarkt sollen die Finanzen der Sozialversicherungen stützen.