Inside-IT berichtete am Mittwoch über den Brief des Bundesamts für Bauten und Logistik (BBL), der der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt. "Ihr Unternehmen muss jederzeit in der Lage sein, die Vertraulichkeit, die Integrität und die Verfügbarkeit von Systemen, Daten und Informationen sowie die Nachvollziehbarkeit des Umgangs mit Daten und Informationen zu gewährleisten", heisst es darin.