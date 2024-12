Die Regierungszeit von Machthaber Baschar al-Assad in Syrien wurde der staatlichen Armee sowie seiner ehemaligen Schutzmacht Russland zufolge am Sonntag beendet. Am 27. November war der seit 2011 andauernde Bürgerkrieg in Syrien mit der Offensive der Islamisten-Allianz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) plötzlich wieder aufgeflammt.