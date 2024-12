Nach dem Sturz des Assad-Regimes am Sonntag hat das Schweizer Aussendepartement alle in den Bürgerkrieg in Syrien involvierten Parteien zur Achtung des humanitären Völkerrechts aufgefordert. Zivilisten müssten geschützt werden. Derweil feierten Syrerinnen und Syrer in der Schweiz den Abgang des langjährigen syrischen Machthabers.