Die Schweiz benötigt 50'000 neue Wohnungen im Jahr, wie der Zusammenschluss am Donnerstag vor den Medien in Bern erklärte. Gebaut würden 10'000 zu wenig. Seit 2016 sei die Zahl der Baubewilligungen um 30 Prozent gesunken. Der Mangel an Wohnungen sei unterdessen flächendeckend. Eine preisdämpfende Wirkung hätte nur ein grösseres Angebot.