Die acht Projekte, fünf im Oberwallis und drei im Unterwallis, sollen einen Ausbau der Winterstromproduktion um 1250 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr ermöglichen, wie der Kanton am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Dies soll dazu beitragen, die Stromimporte in die Schweiz während der kalten Jahreszeit zu reduzieren.