Gegen das Projekt gingen mehrere Einsprachen ein, unter anderem von mehreren Gemeinden. Wie der Bericht des Uvek zeigt, störten sie sich unter anderem an zu erwartendem Fluglärm. Der reine Bau von Gebäuden bringe aber keinen Fluglärm, heisst es im Bericht. Zudem würden die Betriebsimmissionen in der nächstgelegenen Gemeinde Winkel durch den Bau noch sinken.