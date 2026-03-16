1 Million Soforthilfe

Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) gab am Montag bekannt, dass sie die humanitäre Unterstützung für die vom Krieg im Nahen und Mittleren Osten betroffene Bevölkerung verstärkt. Ein Unterstützungspaket von 6,5 Millionen Franken ist für den Libanon und Syrien vorgesehen. Davon stammen 3,5 Millionen Franken aus dem bestehenden Budget für humanitäre Nothilfe, während 3 Millionen Franken als zusätzliche Mittel freigegeben wurden. Die Hilfe sei eine Reaktion auf die gravierenden Auswirkungen des Krieges.